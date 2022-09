Genève : La crise fait très mal à l’agriculture bio et locale

Avis de gros temps pour les petits producteurs et commerces genevois spécialisés dans l’alimentation locale et bio. La Ferme de Budé, qui cultive et vend, explique ainsi dans «Le Courrier» que son chiffre d’affaires est redescendu au niveau d’il y a cinq ou six ans. La coordination APRES, le réseau de l’économie sociale et solidaire, observe que les épiceries genevoises spécialisée dans le terroir et le durable affichent un niveau de ventes historiquement bas. AgriGenève constate aussi que les ventes à la ferme sont en baisse.