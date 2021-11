Pologne : La crise migratoire va «durer des mois, voire des années»

Mercredi, Varsovie a annoncé que des migrants avaient tenté de passer la frontière avec le Bélarus durant la nuit et que cette crise était partie pour se prolonger.

L’Ukraine veut déployer des milliers de gardes-frontière et de policiers à sa frontière avec le Bélarus, sur fond de crise migratoire à la frontière bélarusso-polonaise. (Jeudi 11 novembre 2021)

Les forces de sécurité polonaises ont annoncé avoir fait usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants à la frontière avec le Bélarus. (Mardi 16 novembre 2021)

Les forces de sécurité polonaises ont fait mardi usage de gaz lacrymogène et déployé des canons à eau pour repousser des migrants qui leur jetaient des pierres en tentant de traverser la frontière, limite orientale de l’UE.

«La nuit n’était pas calme non plus»

Les tentatives de franchissement de la frontière se sont poursuivies pendant la nuit, a-t-il indiqué. «Malheureusement, la nuit n’était pas calme non plus. Les méthodes d’attaques à la frontière polonaise sont toujours les mêmes. De plus petits groupes de migrants ont également tenté de traverser la frontière à d’autres endroits», a déclaré le ministre.