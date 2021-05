Pauvreté : La crise oblige les Libanais à se séparer de leurs animaux

Des dizaines de milliers de gens ont perdu leur emploi depuis l’automne 2019 et le pouvoir d’achat a chuté, ce qui oblige de nombreux Libanais à se séparer de leurs chiens et chats.

Sa chienne avait deux mois quand Ibrahim al-Dika l’a adoptée. Sans emploi dans un Liban en plein effondrement, c’est le cœur brisé qu’un an plus tard il a dû vendre Lexi pour rembourser un prêt bancaire. «J’en suis arrivé à ne plus pouvoir lui acheter à manger. Et puis la banque faisait pression, j’étais dos au mur», justifie cet ancien salarié dans le prêt-à-porter, contemplant la niche vide de son chien de berger. «J’ai vendu une partie de moi. C’est une âme, ce n’est pas une voiture ou un téléphone», regrette cet habitant de Beyrouth de 26 ans, peinant à retenir ses larmes.