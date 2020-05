Coronavirus

La crise provoque les premiers licenciements dans la presse

L'effondrement du marché publicitaire, engendré par la pandémie, contraint de nombreux médias à se séparer de leur effectif.

Les licenciements, mesures de chômage partiel et baisses de salaires des dirigeants se sont multipliés dans les médias avec la crise du coronavirus, malgré un fort intérêt des lecteurs pour l'information et partout dans le monde, l'effondrement du marché publicitaire pèse.

Premières victimes dans la presse

Aux Etats-Unis, le groupe Conde Nast (Vogue, Wired, ou le New Yorker) a annoncé le licenciement d'une centaine de salariés sur 6000. La magazine Fortune a licencié 35 salariés, soit un dixième de ses équipes, et réduit de 30% le salaire de ses dirigeants.

Depuis le début de la crise, plus de 36000 employés des médias d'information américains, aux effectifs déjà resserrés ces dernières années, ont été concernés par des réductions de coûts, selon une analyse du New York Times.

Le groupe propriétaire du Los Angeles Times, principal quotidien de la ville qui «a perdu plus d'un tiers de ses revenus publicitaires et s'attend à en perdre plus de la moitié dans les mois à venir», a mis en disponibilité une quarantaine d'employés parmi les fonctions support, selon des lettres internes consultées par le New York Times.