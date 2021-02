Allemagne : La crise sanitaire a fait disparaître plus de 870’000 mini-jobs

Les «mini-jobeurs» sont les grands perdants de la crise sanitaire. À 60% occupés par des femmes, ils sont aussi accusés d’alimenter un système de retraite précaire.

Non soumis aux cotisations sociales, il ne permet pas à Viola Auer de toucher des indemnités chômage. A 47 ans, cette mère de deux enfants ne peut compter que sur l’aide de ses voisins et une maigre allocation d’adulte handicapée.

870’000 mini-jobs disparus

Déjà décriée en temps normal, la précarité de ces contrats à temps partiel se fait encore plus durement sentir depuis un an. «Je garde la tête haute et me bats pour tenir le coup», assure Viola Auer, qui espère tout de même décrocher un autre «mini-job» auprès de la ville de Singen, dans le sud-ouest de l’Allemagne, où elle réside.