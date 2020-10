Pharma : La crise sanitaire pèse sur le chiffre d’affaires de Roche

Le groupe pharmaceutique suisse a affiché une performance sur les neuf premiers mois de l’année en deçà des projections des analystes. La pandémie de Covid-19 a notamment eu un impact négatif sur les recettes de sa division Pharma.

Roche affiche sur les neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires consolidé en recul de 5% à 43,98 milliards de francs. Hors effets de changes, le laboratoire rhénan revendique toutefois une modeste croissance de 1%.

La relativement modeste division Diagnostics a profité de la pandémie et de sa palette d’offres en matière de détection du Sars-Cov-2 pour étoffer ses recettes de 2% (+9% à taux de changes constants) à 9,66 milliards.

Reconnaissant un impact négatif du Covid-19 sur les recettes de sa division Pharma, en plus du désormais structurel impact de la concurrence de versions biosimilaires de ses traditionnels moteurs de vente, Roche assure avoir néanmoins réussi à pratiquement combler le manque à gagner grâce à ses nouveaux produits.

Les ventes de médicaments ont rapporté 34,32 milliards, soit 6% (1% tcc) de moins qu’un an auparavant.

En deçà des attentes

La croissance doit toujours s’établir entre 1% et 5% sur l’entier de 2020, hors effets de changes. Le bénéfice par bon de jouissance doit suivre une courbe similaire et les actionnaires peuvent compter sur une nouvelle hausse du dividende.