Coronavirus : La critique se lève contre Berne, qui ne veut pas de vaccin russe ou chinois

Des experts et des politiciens critiquent la Confédération pour avoir écarté des options pour la vaccination.

La Serbie vaccine à vitesse grand V, grâce à son utilisation du vaccin chinois de Sinopharm. La Hongrie vient, elle, d’autoriser le vaccin russe Spoutnik V, et l’Allemagne songe à faire de même. La Suisse? Elle attend, au compte-gouttes, les doses des autres fabricants avec lesquels elle a signé des contrats. Elle n’a, semble-t-il, jamais encore envisagé de se fournir chez les Russes ou les Chinois.

Des critiques se lèvent

Manfred Kopf, immunologue à l’École polytechnique fédérale de Zurich et membre de la Taskforce Covid de la Confédération, estime que «le vaccin russe a été ignoré à tort par la Suisse, même si cela est sans doute dû au manque de publications scientifiques sur le sujet et au faible nombre d’études sur son efficacité jusqu’à ce jour».

La possible dimension idéologique ou géopolitique du choix a également interpellé Martin Bäumle, conseiller national Vert’libéral. «Quand j’évoquais la possibilité d’utiliser le vaccin russe l’été dernier, j’ai reçu beaucoup de remarques négatives», explique-t-il. Le parlementaire socialiste Fabian Molina n’hésiterait pas non plus à se faire vacciner par les doses russes ou chinoise parce que «le lieu de fabrication n’importe que peu si le vaccin est efficace».