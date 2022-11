Coupe du monde: La Croatie a douté, avant de sortir le Canada du tournoi

Les joueurs au maillot à damier ont dû attendre la 35e et une frappe de Marko Livaja pour se montrer dangereux de manière «légale» - un but d'Andrej Kramaric avait été annulé un peu plus tôt à cause d'un hors-jeu. Ils ont fini par trouver la faille par ce même attaquant d'Hoffenheim, d'un joli tir du gauche (36e), alors que les Canadiens n'arrivaient plus à ressortir proprement le cuir depuis de longues minutes. Huit minutes plus tard, Livaja a complètement fait redescendre les «Rouges» (en noir ce dimanche) de leur nuage. L'ancien joueur de Lugano, il y a plus de dix ans, a transformé une jolie tentative au ras du sol depuis l'entrée des seize mètres.