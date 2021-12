Droits humains : La Croatie appelée à cesser les maltraitances de migrants

Migrants parfois frappés par des policiers ou renvoyés nus, voire jetés dans une rivière: le Conseil de l’Europe épingle la Croatie, mais Zagreb a critiqué un rapport partial.

Entretiens en Bosnie

«Pour la première fois depuis que le CPT a commencé à se rendre en Croatie, en 1998, il y a manifestement eu des difficultés de coopération», avec des informations incomplètes et des difficultés d’accès aux documents souhaités, critique le Conseil de l’Europe. Outre les visites dans des commissariats croates et dans un centre d’accueil, les membres du CPT ont réalisé des entretiens de l’autre côté de la frontière, en Bosnie-Herzégovine.

Accompagnée de médecins légistes, la délégation sur place «a reçu de nombreuses allégations crédibles et concordantes de mauvais traitements physiques infligés à des migrants par les policiers croates». «Les mauvais traitements allégués consistaient en des gifles, des coups de pied, des coups de matraque ou des coups assénés avec d’autres objets, comme des crosses ou des canons d’armes à feu, des bâtons ou des branches d’arbre», détaille le rapport.

Auteurs difficilement identifiables

Plus grave, «certains ont été contraints de marcher pieds nus à travers la forêt, jusqu’à la frontière, et jetés dans la rivière Korana, qui sépare la Croatie de la Bosnie-Herzégovine, alors que leurs mains étaient toujours entravées par des menottes en plastique». Le rapport poursuit que d’autres migrants «ont affirmé avoir été renvoyés en Bosnie-Herzégovine en sous-vêtements et, dans certains cas, entièrement nus». Le texte pointe également qu’«aucun mécanisme efficace» n ’ existe pour identifier les auteurs de ces mauvais traitements présumés.