UE : La Croatie est prête pour l’adoption de l’euro en 2023

La Commission européenne estime que Zagreb remplit les conditions pour adopter l'euro au 1er janvier 2023. Mais les Croates craignent que cela engendre une hausse des prix.

«Renforcer l'économie» croate

Rejoindre Schengen

Niveau de vie dans la moyenne

Vingt ans de l'euro

Ce feu vert intervient alors que l’euro vient de fêter ses 20 ans d’existence en tant que monnaie fiduciaire. Au 1er janvier 2002, des millions d’Européens dans douze pays abandonnaient leurs lires, francs, deutsche marks et drachmes pour des pièces et billets en euros. Ils ont été rejoints depuis par sept autres pays: la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie (2009), l’Estonie (2011), la Lettonie (2014) et enfin la Lituanie en 2015. La zone euro rassemble déjà 345 millions d’habitants, en attendant la Croatie.