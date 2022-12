Coupe du monde: La Croatie finit par sortir le Japon

Ivan Perisic a eu fort à faire face à la défense japonaise. AFP

Les vice-champions du monde de 2018 en Russie peuvent toujours faire mieux cette année! Les hommes de Zlatko Dalic joueront en fin de semaine leur troisième quart de finale de Coupe du monde, vendredi, contre le vainqueur de la partie de lundi soir entre le Brésil et la Corée du Sud. Menés juste avant la pause, ils ont réalisé une deuxième période exemplaire et prouvé que la génération de Luka Modric ne serait pas si simple à mettre au placard.

Les joueurs au maillot à damier auraient sans doute pu s'éviter quelques frayeurs, car ils auraient dû faire bouger le tableau d'affichage en premier. Mais Andrej Kramaric (8e) et Bruno Petkovic (26e) n'ont pas su quoi faire du ballon au milieu d'une nuée de Japonais revenus défendre. Mais comme six des sept derniers matches de phases finales de grands tournois de la Croatie s'étaient terminés après les prolongations ou les tirs au but, il ne fallait pas s'attendre à un accouchement sans douleur.



Les Croates ont dû arracher des mains cette qualification au Japon, dont les huitièmes de finale représentent un plafond de verre récurrent (élimination à ce stade en 2002, 2010 et 2018). Comme il y a quatre ans, quand ils avaient été sortis à l'ultime seconde par les Belges, les Nippons ont eu des chances en or de passer l'épaule, en plus du but en fin renard des surfaces inscrit par Daizen Maeda, à deux minutes d'aller prendre le thé aux vestiaires.

Les Nippons s'étaient montrés dangereux sur un corner dès les premiers instants, par ce même Maeda, un peu trop court sur un centre venu de la droite à la 12e, et sur une jolie inspiration conclue par un tir trop enlevé de Daichi Kamada à la 41e. Le milieu de Francfort aurait même pu doubler la mise d'une frappe de 25 mètres un peu trop enlevée à peine de retour des vestiaires. Il y a eu aussi ce joli tir de loin de Wataru Endo, que le gardien Dominik Livakovic a eu de le peine à repousser en corner (57e) ou encore cette frappe de Wataru Endo à la 105e.



But du Japon RTS 2

La Croatie n'a jamais lâché son os et a réussi une deuxième période de très, très haut niveau. Ivan Perisic a égalisé d'une tête puissante d'une quinzaine de mètres à la 55e et ses coéquipiers ont ensuite empilé les chances de but. Modric (63e), Ante Budimir (66e) ou encore Perisic (76e) ont eu le 2-1 au bout du pied. On redoutait la sortie du Ballon d'Or avant les tirs au but, mais le portier croate a fait le reste du travail.

But de la Croatie RTS 2

Car lors de la séance de penalties, Dominik Livakovic a sorti les essais Nos 1, 2 et 4 du Japon, tentés par Takumi Minamino, Kaoru Mitoma et Maya Yoshida. Les Croates, eux, n'ont échoué que sur leur troisième envoi signé de l'ancien Luganais Marko Livaja. Ce sont donc ces derniers qui affronteront le Brésil ou la Corée du Sud en quart de finale.



Premier penalty japonais raté RTS 2

Deuxième penalty japonais raté RTS 2

Penalty raté de la Croatie RTS 2