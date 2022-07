Monnaie : La Croatie paiera en euros dès janvier 2023

«Je tiens à féliciter mon homologue, Zdravko Maric, et la Croatie tout entière», a déclaré le ministre tchèque des Finances, Zbynek Stanjura, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil. «La Croatie a rempli avec succès tous les critères économiques requis et paiera en euros à partir du 1er janvier 2023», a-t-il ajouté.

Vingt ans d’existence

Au 1er janvier 2002, des millions d’Européens dans douze pays avaient abandonné leurs lires, francs, deutsche mark et drachmes pour des pièces et billets en euros. Ils ont été rejoints depuis par sept autres pays: la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie (2009), l’Estonie (2011), la Lettonie (2014) et enfin la Lituanie en 2015. La zone euro rassemble déjà 345 millions d’habitants, en attendant la Croatie.