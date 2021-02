Rapport : La croissance a un «coût dévastateur» pour la Nature

La soif de développement de l’humanité se fait «à un coût dévastateur pour la Nature», avertit un nouveau rapport sur les aspects économiques, sanitaires et sociaux de la croissance économique.

L’extinction massive en cours d’espèces vivantes, «mine la productivité, la résilience et l’adaptabilité de la Nature», écrivent les auteurs.

Ils appellent à un rééquilibrage du lien entre l’Homme et la Nature, rappelant sur la foi de nombreuses autres études les liens étroits entre la préservation de la biodiversité et les conditions de vie humaines, en matière de santé notamment. L’extinction massive en cours d’espèces vivantes, «mine la productivité, la résilience et l’adaptabilité de la Nature», écrivent-ils encore.