Royaume-Uni : La croissance britannique s'envole cette année, et se stabilisera en 2022

Londres a présenté mercredi un budget porté par une prévision de hausse du PIB de 6,5% pour 2021, alors que seulement 4% étaient attendus jusque-là. L’année prochaine, elle devrait être de 6%.

Le ministre britannique des Finances, Rishi Sunak, tient en main son projet de budget devant Downing Street. Getty Images

Le chancelier britannique Rishi Sunak a dévoilé mercredi un budget pour une «économie post-Covid» portée par une prévision de croissance plus forte que prévu pour 2021 mais revue à la baisse pour 2022, mettant l’accent notamment sur les services publics. La prévision de croissance pour 2021 est relevée à 6,5% contre 4% auparavant. Rishi Sunak s’appuie sur les prévisions élaborées pour le gouvernement par l’organisme public OBR, qui projette le retour de l’activité économique à son niveau d’avant la pandémie «plus tôt» que prévu, au début de 2022, alors que la précédente prévision ne l’envisageait pas avant mi-2022.

Dépenses en hausse

Le chancelier de l’Échiquier affirme que «ce budget est focalisé sur l’investissement et sur une économie plus innovante et qualifiée», avançant que le total des dépenses gouvernementales augmenterait de 150 milliards de livres sterling (189 milliards de francs) par an en valeur absolue d’ici l’exercice 2024-2025 hors effet de l’inflation, soit, selon lui, «la plus forte augmentation globale de dépenses gouvernementales de toute législature de ce siècle.»

Le Royaume-Uni navigue entre reprises post-confinements, crise énergétique, inflation qui accélère et urgence climatique après une envolée historique de l’endettement, sans omettre une résurgence des cas de virus à propos duquel le ministre a mis en garde contre des «mois difficiles à venir». Le pays devrait voir la hausse du PIB ralentir à 6% en 2022, un chiffre revu à la baisse par l’OBR par rapport à une précédente estimation à 7,3%.

Hausse de taxe annulée

Et la reprise montre des signes d’essoufflement, pénalisée par des pénuries de main-d’œuvre, des chaînes d’approvisionnement à la peine et la flambée des prix de l’énergie, sans omettre un niveau élevé de nouveaux cas de Covid-19. «Avec les prix des carburants au plus haut en huit ans, je ne suis pas prêt à pressurer davantage les familles et les petites entreprises», a-t-il notamment affirmé, avant d’annoncer que la hausse prévue d’une taxe sur les carburants était annulée.

Déficit record

Le gouvernement avait déjà annoncé un fonds de 500 millions de livres sterling pour aider les ménages défavorisés à payer leurs factures d’électricité, chauffage et nourriture cet hiver, mais cette mesure faisait suite à une baisse des minimas sociaux. Le responsable conservateur a toutefois aussi à cœur d’amorcer un redressement des finances publiques britanniques, le pays ayant accusé l’an dernier un déficit record depuis la Seconde Guerre mondiale, à près de 15% du produit intérieur brut.

Discipline et responsabilité

Malgré une baisse de l’emprunt public plus rapide qu’attendu en septembre, le chancelier a ainsi annoncé mercredi de nouvelles règles fiscales «pour maintenir ce gouvernement sur la trajectoire de la discipline de la responsabilité», en rendant obligatoire la baisse de la dette du secteur public et en limitant l’emprunt à l’investissement «dans notre croissance et notre prospérité futures». Le Trésor avait distillé ces derniers jours nombre de préannonces, notamment une augmentation du salaire minimum à 9,50 livres (environ 12 francs) par heure et la fin du gel des salaires dans la fonction publique, même si ces hausses devraient en grande partie être absorbées par la flambée de l’inflation.

Santé soutenue

Environ 6 milliards de livres sterling pour aider le service national de santé (NHS), sous forte pression, à répondre aux retards de soins engendrés par la pandémie ont aussi été dévoilés, et 5 milliards pour la recherche dans la santé, notamment sur le séquençage génomique. Plusieurs milliards vont aussi être injectés dans la rénovation de lignes de train et bus régionaux dans le cadre de la promesse du Premier ministre Boris Johnson de rééquilibrer les régions du pays.

Banques et alcool

Le gouvernement avait déjà annoncé une hausse des prélèvements sociaux et ainsi brisé une promesse de campagne, ainsi qu’une hausse de la taxe sur les entreprises qui va passer de 19 à 25%. Le chancelier n’a pas annoncé mercredi de nouvelle hausse majeure, confirmant même la réduction d’une surtaxe pesant sur les banques, pour amortir la hausse de l’impôt sur les sociétés pour le secteur. Une vaste refonte des taxes sur l’alcool, qui augmenteront sur les alcools forts, mais baisseront notamment sur les vins pétillants, a aussi été annoncée.

Environnement peu présent

A quelques jours de l’ouverture de la conférence climatique COP26 à Glasgow, l’environnement était le parent pauvre de ce budget, Rishi Sunak s’appuyant surtout sur les 26 milliards de livres sterling d’investissement en capital dévoilés la semaine dernière dans le cadre de sa stratégie de neutralité carbone. Et le ministre des Finances a notamment annoncé une baisse des taxes sur les vols courts, dénoncée notamment par le syndicat des cheminots Aslef, qui juge qu’avant la COP26, «cela n’envoie que de mauvais signaux».

«Univers parallèle»

La principale responsable travailliste sur les finances, Rachel Reeves, a raillé le chancelier: «les banquiers qui prennent des vols courts en buvant du champagne applaudiront ce budget», mais «les familles en difficulté penseront que Rishi Sunak vit dans un univers parallèle.»

«L’urgence climatique aurait dû être la pièce centrale de ces orientations budgétaires, mais M. Sunak a passé plus de temps à discuter des taxes sur le cidre», a fustigé Greenpeace. L’ONG estime que les annonces du chancelier ne couvrent que 5% des dépenses nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques du pays.