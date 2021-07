PIB : La croissance chinoise décélère au 2e trimestre

Bien que sujet à caution, le chiffre officiel du PIB de la Chine est toujours scruté de près compte tenu du poids du pays dans l’économie mondiale.

La Chine a annoncé jeudi un tassement de sa croissance économique au deuxième trimestre (+7,9% sur un an), du fait notamment de la consommation intérieure qui tarde à se remettre de l’épidémie de Covid-19.

Au premier trimestre 2021, le produit intérieur brut (PIB) du pays avait enregistré une hausse de 18,3% sur un an, du fait de la faible base de comparaison avec le début 2020, quand l’activité était paralysée par l’épidémie. Ce ralentissement du PIB de la Chine était largement anticipé. Un groupe d’analystes sondés par l’AFP tablait sur une décélération plus prononcée (7,7%).

L’an dernier à la même période, le PIB de la Chine avait connu un rebond de 3,2% sur un an au deuxième trimestre, après un effondrement historique pour cause de pandémie début 2020 (-6,8%). Par rapport au premier trimestre 2021 -- base de comparaison plus réaliste -- l’évolution du PIB est en hausse de 1,3%.