Bruxelles : La croissance de la zone euro devrait encore plus fléchir

L’économie de l’UE, est plus assommée encore que prévu mais elle retrouvera son niveau de production d’avant-crise plus vite qu’escompté.

Photo d’illustration.

Bruxelles a annoncé jeudi un abaissement de sa prévision de croissance pour la zone euro à 3,8% en 2021 (contre 4,2% anticipé à l’automne) mais table sur un rebond plus fort que prévu fin 2021 et en 2022.

«Les perspectives à court terme pour l’économie européenne sont plus faibles qu’attendu à l’automne dernier, alors que la pandémie a accru son emprise sur le continent», estime la Commission européenne dans un rapport.

Mieux en 2022

Mais elle s’attend à ce que «l’économie de l’UE retrouve son niveau de production d’avant-crise plus vite que prévu, grâce à une dynamique plus forte au deuxième semestre 2021 et en 2022».

L’arrivée des vaccins et la chute du Produit intérieur brut l’an dernier (-6,8% en zone euro) moins marquée que prévue, bien qu’historique, permettent de nourrir cette perspective positive.

Cependant «la situation économique reste difficile cet hiver», a reconnu le commissaire européen à l’Economie, Paolo Gentiloni, lors d’une conférence de presse.

Dans ses nouvelles prévisions, l’exécutif européen justifie l’assombrissement conjoncturel des dernières semaines par le renforcement nécessaire des mesures de confinement dans de nombreux Etats membres pour freiner la circulation de variants plus contagieux du coronavirus.

«La lumière apparaît désormais au bout du tunnel dans lequel l’économie européenne est entrée il y a un an», insiste pourtant la Commission.

Pour les 19 Etats membres de la zone euro dans leur ensemble, Bruxelles attend une croissance également de 3,8% en 2022, contre 3% dans ses dernières prévisions.

Pour l’UE à 27, Bruxelles prévoit une évolution similaire : croissance de 3,7% en 2021 (contre 4,1% espéré précédemment), puis 3,9% en 2022 (contre 3%).

Cependant, «le rythme de la reprise va varier de façon significative entre les pays de l’UE», souligne la Commission.

Certains ont en effet été plus touchés par la pandémie ou ont une économie qui dépend davantage du tourisme comme l’Espagne, le Portugal et la Grèce notamment, et dans une moindre mesure l’Italie ou la France.

Ces prévisions sont fondées sur le scénario d’un allégement des mesures de confinement «vers la fin du deuxième trimestre et de façon plus marquée dans la deuxième moitié de l’année, quand les personnes les plus vulnérables et une part croissante de la population adulte auront été vaccinés», a expliqué Paolo Gentiloni.

Par conséquent, «l’incertitude et les risques restent très élevés» en lien avec l’évolution de la pandémie, a-t-il souligné, évoquant la possible émergence de nouveaux variants du virus et l’importance du succès des campagnes de vaccination.

aro/fmi/sr