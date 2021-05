Streaming : La croissance des abonnés à Disney+ ralentit

Wall Street a été déçu, jeudi, par les chiffres de la plateforme de streaming Disney+. Le groupe Disney a même perdu 13% de chiffre d’affaires sur un an.

La plateforme de streaming Disney+, devenue en une pandémie le moteur du géant de divertissement, comptait plus de 103 millions d’abonnés début avril, mais la croissance moindre de ce chiffre a déçu les investisseurs qui en attendaient 6 millions de plus.

Réouverture progressive des parcs

Au deuxième trimestre de son exercice décalé (janvier-mars), le chiffre d’affaires du groupe californien a perdu 13% sur un an. À 15,6 milliards de dollars, il est inférieur aux attentes du marché. Toutes ses activités ont vu leurs revenus baisser, sauf les plateformes de distribution directe au consommateur (Disney+, Hulu et ESPN+), qui ont rapporté 4 milliards de dollars, +59% sur un an. Cette division a aussi réduit ses pertes nettes, de 805 à 290 millions en un an.