Ninja Warrior: La croix à bascule fatale à Superman

«Ninja Warrior» : La croix à bascule a envoyé Superman dans l’eau

Le costume que portait Adrien Vagnetti, natif de Genève, ne lui a pas donné des superpouvoirs. Il a été éliminé lors du parcours de qualification de «Ninja Warrior».

Le coach sportif de 24 ans, qui réside depuis quelques années en Savoie, a craqué lors du parcours de qualification, sur la 4e épreuve, celle redoutable des croix à bascule. Il faut dire qu’en se balançant pour prendre de l’élan, il a touché involontairement avec les pieds l’obstacle suivant ce qui l’a fait bouger et a rendu son passage encore plus compliqué. Malgré sa chute, dans l’eau, Superman est sorti du bassin tout sourire. On rappellera qu’Adrien Vagnetti ne s’est entraîné que quelques mois pour le jeu, après que sa compagne l’avait inscrit à son insu.