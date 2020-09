La famille de la petite Diana, fillette de 4 ans morte dans l’accident du tracteur que conduisait son grand-père en 2018, est sous le choc. Entre vendredi et samedi soir, la croix en bois commémorant sa fin tragique a disparu à Brütten. Les parents ont lancé un appel pour la retrouver au plus vite, ainsi que la photo de leur enfant et les épis. «Ils ont une grande valeur émotionnelle pour nous. En effet, ces épis proviennent de grains semés le jour de l’accident et récoltés l’année dernière.»