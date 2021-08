Argovie : La croix et la bannière pour développer leur app

Trois jeunes ont développé, dans le cadre de leur travail de matu une application d’alerte d’endormissement au volant. Ils se battent pour qu’elle puisse être commercialisée.

Ils sont trois et ont tous 19 ans. Dans le cadre de leur mémoire de maturité au collège de Baden, ils ont développé une application destinée aux automobilistes. Il suffit de fixer son smartphone sur la console centrale et, dès qu’une attaque de paupière survient, un signal retentit. L’objectif de l’app Awaker est de réduire les accidents liés à la fatigue au volant. La baisse d’attention est en cause dans 10% des accidents impliquant des conducteurs de véhicules à moteur. Certaines voitures récentes disposent de série d’un dispositif d’alerte en cas d’endormissement lors de la conduite.

Plein d’embûches

Mais le développement de leur app est semé d’embûches. Après le lancement en été 2020, les trois Argoviens ont reçu plein de critiques négatives. «Nous avons dû reprogrammer le système de reconnaissance et repartir à zéro», explique un des concepteurs. Et ça a fonctionné, avec des retours positifs. Récemment, ils ont tenté de convaincre une société de l’utilité de peur application. «Après une phase test. Tout s’est arrêté» poursuit un des développeurs. L’entreprise a aimé l’app mais n’a pas les ressources nécessaires pour aller plus avant. De plus, toutes les tentatives de faire accepter le logiciel dans l’App Store se sont révélées négatives. Apple fait valoir que cela pourrait encourager les utilisateurs à se livrer à des activités dangereuses au volant. Mais les trois compères ne baissent pas les bras pour autant. «Peut-être qu’un jour, nous gagnerons de l’argent avec notre app!» espèrent-ils.