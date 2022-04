Berne: La croix et la bannière pour échanger des timbres à La Poste

Au guichet, si on vient avec des timbres ayant de gros montants et qu’on veut recevoir des vignettes ayant un montant plus petit, c’est désormais impossible.

Jusqu’au 31 mars et jusqu’à concurrence de 50 francs, il était possible d’aller «faire de la monnaie en timbre» dans un office postal. On arrivait avec des vignettes aux montants variés et on repartait avec des séries utilisables directement.