Genève : La Croix-Rouge remplit sa hotte pour les plus démunis

Cadeaux pour les enfants, denrées alimentaires, douceurs et produits d’hygiène composeront les paniers de Noël que s’apprête à distribuer dès ce mercredi la Croix-Rouge genevoise. Organisée depuis plus de 50 ans, l’opération vise à soutenir des familles en situation de précarité, qui habitent dans le canton. Et ce, grâce au soutien de plus de 80 partenaires, ainsi que de nombreux particuliers. 8000 personnes, dont une moitié d’enfants et d’adolescents, recevront leurs dons. Un chiffre en nette hausse.