Éducation

Fin des visas pour certains étudiants étrangers aux USA

Les étudiants étrangers dont les universités américaines reprendront les cours en ligne vont se voir refuser leurs visas par Washington.

Le gouvernement américain ne «donnera pas de visas aux étudiants inscrits dans des programmes intégralement en ligne à l’automne et les garde-frontières ne les laisseront pas entrer sur le territoire», a annoncé la police de l’immigration et des douanes (ICE) dans un communiqué.

«Cruauté»

«Recours inévitables»

Comme le reste du pays, les universités américaines, qui comptent 5,5% d’étudiants étrangers en moyenne et dépendent grandement de leurs frais de scolarité, ont fermé leurs portes en mars et basculé vers un enseignement en ligne pour tenter d’endiguer la pandémie.

Trump en campagne

Avec plus de 130’000 morts, les États-Unis sont pourtant le pays le plus endeuillé au monde et ils connaissent depuis quelques semaines une flambée des infections dans le sud et l’ouest.