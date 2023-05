Somalie: La crue soudaine d’une rivière fait 200'000 déplacés

Des habitants ont raconté avoir dû précipitamment quitter leurs maisons au milieu de la nuit, cette semaine, quand l’eau a commencé à submerger les rues et à inonder les bâtiments. «Tout ce qu’on a pu faire, c’est évacuer et sauver nos enfants. On n’a pris aucune affaire», a témoigné l’un d’eux, Iman Badal Omar.

Dans le sud de la Somalie, en mars, des pluies torrentielles avaient plongé des localités dans le chaos, détruisant ou endommageant des ponts, routes et maisons. Au moins 14 personnes sont mortes. La Corne de l’Afrique est l’une des régions les plus vulnérables au changement climatique, avec des crises de plus en plus fréquentes et intenses.