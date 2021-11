La cryptomonnaie Omicron (OMIC) s’envole grâce au Covid

Finance : La cryptomonnaie Omicron s’envole grâce au Covid

La valeur d’une monnaie virtuelle portant le même nom que le nouveau variant de coronavirus a bondi en peu de jours.

Omicron, le nouveau variant de coronavirus , qui a posé un pied en Europe , fait aussi parler de lui dans le secteur très volatil de la cryptomonnaie. En effet, une monnaie virtuelle portant le même nom que le variant de Covid-19 a vu son cours s’envoler de quelque 1000% en une semaine. Il est en effet passé de 65 dollars à plus de 655 dollars, avant de redescendre autour des 370 dollars à l’heure où nous écrivons.

Contrairement à des cryptomonnaies nées à la suite de phénomènes d’actualité, comme celle baptisée Squid Game en référence à la série TV à succès de Netflix et qui s’est révélée une arnaque, la crypto Omicron n’est pas liée au coronavirus. Née début novembre, soit avant que le variant de Covid-19 soit baptisé ainsi par l’OMS, elle était passée jusqu’ici inaperçue. Il s’agit d’un dérivé d’un autre projet baptisé Olympus DAO. La cryptomonnaie Omicron (OMIC) s’appuie sur le réseau Ethereum et il n’y aurait à l’heure actuelle que 2430 jetons numériques en circulation, selon le site CoinMarketCap. Il est probable qu’une fois que les projecteurs ne seront plus braqués sur cette monnaie virtuelle, sa valeur s’effondrera à nouveau.