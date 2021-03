Suisse : La crystal meth se répand dans nos villes et campagnes

Le chef de la brigade des stupéfiants fribourgeoise met en garde contre cette drogue de synthèse, toujours plus prisée en Suisse, qui pourrait devenir un problème de santé publique aussi important que l’héroïne.

AFP

La crystal meth ou méthamphétamine, on la connaît surtout comme une drogue détruisant des vies aux Etats-Unis et présente dans la série télévisée « Breaking Bad », dont les héros sont justement des dealers de cette drogue de synthèse. Mais depuis quelques années, la substance commence à envahir l’Europe, rapporte la «NZZ am Sonntag».

Jusqu’à récemment, en Suisse, on pensait que la crystal meth s’utilisait tout au plus dans le milieu de la prostitution ou dans des soirées entre hommes. Or, elle a déjà une place importante dans tous les milieux. En février dernier, la police cantonale bernoise a ainsi fait état de la découverte d'un trafic de méthamphétamine se chiffrant en millions. Deux ressortissants suisses auraient importé plus de 13 kilogrammes dans la région de Berne entre 2017 et 2019. De là, ils auraient continué à dealer en collaboration avec des complices.

Une drogue sous-estimée

«Cette drogue est généralement sous-estimée», affirme Ramon Mooser, chef de la brigade fribourgeoise des stupéfiants. Depuis 2017, il assiste à une consommation de méthamphétamine «intensive»: «La crystal pourrait devenir un problème aussi important dans ce pays que l'héroïne l'était autrefois», craint-il.

La région de Berne - Soleure - Fribourg - Neuchâtel est un excellent exemple de la façon dont la drogue se répand également hors des centres urbains, selon le journal dominical. Les cristaux blancs, ressemblant à de la fleur de sel, sont ainsi fumés chez soi et négociés de plus en plus par des réseaux organisés. Côté romand, dans la région de Neuchâtel, on compterait déjà 1500 personnes dépendantes de la meth, et environ 300 à Fribourg. Les dealers visent une nouvelle génération de consommateurs, âgés entre 20 et 35 ans et qui ne sont pas issus du milieu de la nuit.

Haute dépendance psychologique La crystal meth ne crée guère de dépendance physique, mais engendre une dépendance psychologique très forte. Sa consommation libère cinq fois plus d'« hormones du bonheur » dans l’organisme que la cocaïne, qui appartient également à la famille des stimulants. On se sent ainsi euphorique, courageux et efficace. « Associé au sexe, le bonheur semble parfait, note la «NZZ am Sonntag». En comparaison, la vie normale semble éternellement vide. » Si au départ 1 gramme de la substance se vendait 400 francs, désormais il en coûte 150 à 250 francs, voire 80 francs seulement pour des quantités plus importantes.

Aide et conseil en cas d'addiction Toute personne pensant avoir des problèmes d'addictions ou souhaitant simplement s'informer peut contacter Addiction Suisse: - par téléphone: 0800 105 105 (gratuit). Du lundi au vendredi de 9h à 12h. - par internet: Safezone (réponse dans les trois jours ouvrables). - par courriel: prevention@addictionsuisse.ch (réponse dans les trois jours ouvrables). - par courrier postal: Addiction Suisse, secteur prévention, CP 870, 1001 Lausanne.