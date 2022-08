Assurance-maladie : La CSS devra rembourser 129 millions de francs à ses assurés

La FINMA a révélé que la caisse imputait une partie de ses frais de distribution et de gestion à la seule charge des assurés de l’assurance complémentaire.

Que s’est-il passé? En avril 2020, la FINMA avait ouvert une procédure à l’encontre de CSS Assurance SA, société du groupe CSS assujettie à sa surveillance. «Celle-ci s’est rendue coupable de violations graves du droit de la surveillance entre 2013 et 2019», dénonce le régulateur.

Les assurés des complémentaires ont trop payé

Par ailleurs, la FINMA a relevé que les frais de gestion avaient aussi été mal répartis au sein des assurés. «L’assurance complémentaire assumait par exemple depuis des années la majeure partie des frais de marketing et la totalité des frais de publicité de tout le groupe CSS», explique-t-elle.

Le régulateur précise encore que sa décision de faire rembourser 129 millions de francs à la CSS ne remet pas en cause l’activité opérationnelle du groupe. Les prétentions des assurés sont garanties et les prescriptions en matière de solvabilité respectées, précise-t-il. Sa décision n’est en outre pas entrée en force et peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.