Alimentation – La cuisine du zoo de Zurich gère 500 tonnes de nourriture par an

«Le zoo de Zurich compte plus de 5400 animaux appartenant à près de 375 espèces. Tous ces animaux ont besoin de nourriture, soit environ 500 tonnes par an», annonce un communiqué publié ce mercredi. La cuisine alimentaire du zoo – gérée par une équipe logistique de quatre personnes – se charge de l’achat, du stockage, du traitement et de la distribution des aliments.

Et il y a autant de variétés de nourriture qu’il y a d’espèces animales: «cela va du fourrage vert, des fruits et légumes indigènes aux fruits exotiques, en passant par diverses viandes et poissons, des insectes, du sirop de framboise et même du pop-corn», détaille le communiqué.