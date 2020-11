La cuisine est de loin la pièce préférée sur Instagram

Et de loin, car plus de 42 millions de posts sur Instagram sont tagués avec le hashtag #kitchen. Loin derrière, la chambre à coucher arrive à la deuxième place. Les instagrameurs aiment poster des photos de leurs oasis de paix. #bedroom atteint 24 millions de photos taguées.

Robinetterie en laiton, carreaux de marbre et douches pluie: la salle de bains occupe la troisième place des pièces préférées sur Instagram, avec plus de 21 millions de hashtags. Outre les photos dans la baignoire, on trouve essentiellement sous ce hashtag de l’inspiration pour des salles de bains luxueuses et des spas à domicile.