A 1h42 du matin, les pompiers du Service d’incendie et de secours (SIS) ont été avisés qu’un appartement au deuxième étage du 26 route des Acacias était en feu. Sept minutes plus tard, les hommes du feu étaient sur place. La cuisine dudit logement brûlait, les flammes sortant par la fenêtre. Le locataire, lui, avait déjà quitté les lieux. Il a été pris en charge et contrôlé par une ambulance du SIS. L’incendie a été maîtrisé en une dizaine de minutes par les pompiers qui ont engagé quatre véhicules et dix-huit hommes dans l’opération. Dix personnes ont été évacuées pendant près d’une heure. Les sapeurs ont ensuite procédé aux vérifications d’usage. En tout et pour tout, l’opération a duré une heure. Aucun blessé n’a été à déplorer. Seul le locataire de l’appartement sinistré a dû aller dormir ailleurs.