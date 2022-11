Suisse : La culture a plus souffert que le reste de l’économie en 2020

La Suisse romande a aussi été plus touchée par les pertes d’emplois et d’entreprises durant la première année de pandémie.

Le secteur culturel en Suisse a davantage subi les effets des confinements et des mesures anti-Covid en 2020 que le reste de l’économie. Ceci, malgré les aides non remboursables d’un montant de 1,1 milliard de francs perçues par les milieux culturels durant la première année de pandémie. C’est ce qui ressort des chiffres publiés lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Selon l’OFS, ces aides n’ont toutefois contribué qu’«à atténuer quelque peu l’impact économique négatif». En cause: la disparition de 848 entreprises dans le domaine, alors que ce chiffre n’avait fait qu’augmenter depuis 2012. Cette chute liée aux mesures pour contrer le virus a «été nettement plus marquée pour le secteur culturel que pour l’ensemble de l’économie», note l’OFS.

Pas de baisse des soutiens ordinaires

La tendance est la même pour les suppressions d’emplois avec 7122 postes qui sont passés à la trappe en 2020. Tant au niveau du nombre d’entreprises disparues que des emplois, la catégorie «Arts scéniques» a été la plus touchée. Le secteur culturel en Romandie a été plus impacté qu’en Suisse alémanique, la baisse du nombre d’entreprises étant de respectivement 2,1% et 1,3%.