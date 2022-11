Afghanistan : La culture du pavot en hausse depuis le retour des talibans

Entre 80% et 90% de l’héroïne et de l’opium dans le monde provient d’Afghanistan, principalement du sud-ouest du pays, selon l’ONU.

«Pris au piège»

L’Afghanistan est de loin le premier producteur mondial de pavot, dont sont extraits l’opium comme l’héroïne et «le revenu tiré par les agriculteurs de la vente d’opium a triplé» en un an, estime l’ONUDC. Passé de 430 millions d’euros en 2021 à 1,4 milliard d’euros en 2022, il est le «plus rentable enregistré depuis des années» et représente 29% de la valeur agricole totale du pays, contre 9% un an plus tôt.