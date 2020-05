Isabelle Chassot réagit

«La culture est un besoin, pas un luxe»

Isabelle Chassot à la tête de l’Office fédéral de la culture (OFC) revient sur l’impact de la crise du coronavirus dans une interview publiée samedi dans «Le Temps».

Devant affronté la plus grave crise que le monde culturel suisse ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale, Isabelle Chassot répond aux critiques et dessine un scénario pour le futur.

«À peine avions-nous élaboré un projet que nous l’envoyions en consultation aux cantons. Ils ont pris position en une demi-journée, du jamais vu», selon elle. Le Conseil fédéral a ainsi pu s’appuyer sur une ordonnance pour mettre, le 20 mars, 280 millions à la disposition de la culture. «280 millions, c’est plus que le budget annuel du message culture, le programme du Conseil fédéral sur quatre ans», a-t-elle souligné.

Les milieux culturels estiment pourtant que c’est insuffisant en regard de ce que touchent d’autres secteurs, comme l’aviation par exemple. «Il faut d’abord rappeler que seuls la culture et le sport bénéficient d’un soutien à fonds perdu de la Confédération. Tous les autres domaines ont accès à des prêts qui devront être remboursés. Et puis en réalité, ce sont bien plus que 280 millions.»