ESSAIS PAR UN CHAMPION DU MONDE – La Cupra Born testée jusqu’à ses limites

Les pilotes de course Mattias Ekström et Jordi Gené ont peaufiné les réglages de la Cupra, améliorant ainsi le châssis, la puissance et la direction du bolide électrique.

Cupra, la filiale de Seat, met l’accent sur le fait que la nouvelle Born incarne les valeurs de la marque espagnole, aussi et surtout parce qu’il s’agit de leur premier modèle 100% électrique. Techniquement, la voiture compacte, disponible à partir de 36’800 francs, est basée sur la Volkswagen ID.3, mais dès le début du processus de développement, les Espagnols ont fait appel à l’expertise des deux pilotes de course Jordi Gené et Mattias Ekström. Ces derniers ont poussé la Cupra électrique jusqu’à ses limites, afin de lui donner la touche sportive à laquelle on est habitué chez la marque. Lors de la phase de développement, les deux professionnels du sport automobile ont mis la priorité sur la direction, les freins et la puissance.

Une expertise de longue date mise à profit

Mattias Ekström est non seulement double champion du DTM (championnat allemand de voitures de tourisme) et champion du monde de rallycross FIA, il vient également d’être sacré champion de la série de courses de voitures de tourisme électriques, Pure ETCR. Le Suédois a remporté la première place dans le classement des pilotes au volant de son eRacer de 500 kW (680 ch). Avec le pilote de voitures de tourisme de longue date, Jordi Gené, l’équipe Cupra X Zengő Motorsport a en outre remporté le classement des constructeurs. La responsable technique de Cupra, Marta Almuni, a donc tenu à ce que le binôme prenne part au développement de la Born. «Nous voulons que les Cupra aient un comportement précis et dynamique et qu’elles transmettent fidèlement les sensations de la route. C’est précisément pour cela que nous avons recours à l’expertise et aux conseils de nos deux pilotes», dit-elle.

La Born est la première voiture à propulsion de Cupra. La précision de la direction représentait donc un défi supplémentaire.

Selon Mattias Ekström, son rôle dans ce processus consiste à «pousser la voiture à ses limites pour voir comment elle réagit, de tester sa conduite et de transmettre ces informations aux ingénieurs». Ces données sont également très précieuses pour l’Espagnol Jordi Gené: «En tant que pilotes de course, nous venons d’un monde où quasiment rien n’est impossible. Nous sommes donc en mesure d’apporter une autre vision des choses en vue d’améliorer et d’optimiser les véhicules», explique-t-il. Au cours de la phase initiale de développement, les pilotes ont testé la Born sur asphalte sec, mouillé et verglacé, sur du gravier, de la neige, sur un terrain non goudronné et sur des surfaces glissantes. «Nous nous sommes assurés que les caractéristiques de conduite étaient précises et équilibrées à tous les niveaux», explique Mattias Ekström. D’où son déplacement en Laponie, où il a réalisé des essais sur un lac gelé.

Une voiture pour tous