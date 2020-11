La Cupra Formentor a tout d’une reine de beauté

Il n’aura même pas fallu trois ans à Cupra, marque désormais indépendante de Seat, pour s’émanciper avec son propre modèle. En plus de ses cousines plus sportives, la nouvelle Seat Leon et l’Ateca, les Espagnols ne perdent pas de temps et font leur entrée sur le marché avec leur propre Formentor.

Mais ce coupé SUV de 4,45 m de long n’est pas tout aussi indépendant qu’il n’y paraît, car il partage la même technologie que le Tiguan, l’Ateca et co. Du reste, la forme est innovante et plutôt réussie. Une face avant agressive, des côtés fortement profilés, des ailes évasées et un arrière tout en élégance: la Formentor a tout pour être une reine de beauté dans son segment. Le Tiguan de Volkswagen a l’air ennuyeux à mourir à côté, l’Audi Q3 Sportback fait figure de petit crâneur et le Seat Ateca est subitement relégué à la deuxième place.

L’élégant arrière ne présente pas d’inconvénients majeurs au quotidien. La garde aux genoux, ainsi que la garde au toit arrière sont largement suffisantes et le volume du coffre, d’une capacité de 420 litres, est tout à fait adapté à un usage quotidien. L’Espagnol en vogue démarre les ventes avec la version la plus puissante, dotée du moteur essence turbo 2,0 litres de 310 ch emprunté à Volkswagen, avec une transmission à double embrayage et quatre roues motrices. Avec une valeur de sprint de 4,9 secondes pour passer aux 100 km/h, la Formentor est même capable de rivaliser avec les SUV de Munich ou de Stuttgart.

La transition de la ligne d’équipement à une marque indépendante va de pair avec un élargissement de la gamme de moteurs. Jusqu’à présent, Cupra était toujours réservée aux versions les plus puissantes, mais avec la Formentor, les Espagnols veulent, avec quatre versions différentes, couvrir un large spectre allant de 190 à 310 ch. Les modèles de plus de 245 ch sont, quant à eux, apposés de la mention VZ, qui signifie «veloz», c’est-à-dire «rapide». On a hâte de découvrir la version hybride rechargeable annoncée, qui combine un moteur essence turbo d’1,4 litre avec un moteur électrique et fournit une puissance de 245 ch – pour atteindre, selon le constructeur, une autonomie de 50 kilomètres en mode 100% électrique. Et Cupra est fin prêt pour l’avenir: l’el-Born, le premier modèle 100% électrique de la marque est d’ores et déjà en préparation.