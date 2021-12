Royaume-Uni : La curiosité morbide de deux policiers les envoie en prison

Deux officiers ont été condamnés à plus de deux ans d’emprisonnement pour avoir diffusé sur WhatsApp des photos montrant les cadavres de deux sœurs assassinées.

Deux sœurs de 46 et 27 ont été retrouvées sans vie dans un parc de Wembley, en juin 2020. Bibaa Henry et Nicole Smallman avaient été poignardées à mort. Après cette macabre découverte, deux policiers ont été chargés de surveiller la scène de crime. Deniz Jaffer, 47 ans, et Jamie Lewis, 33 ans, ont franchi le cordon de sécurité alors qu’ils n’y étaient pas autorisés. Les deux agents ont ensuite pris des photos des cadavres, qu’ils ont envoyées à des collègues et des amis via WhatsApp.