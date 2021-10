Montreux (VD) – La cyberattaque impacte les services à la population

Des hackers ont attaqué l a C ommune de Montreux et ses partenaires.

Vivre sans informatique en 2021 compliqu e bien des processus. Victime d’une cyberattaque dimanche , les services de l’administration communale de Montreux (VD) ont été déconnectés de l’internet par mesure de précaution. De quoi ra l entir l es démarches d es citoyens? « Autant que possible, les services sont maintenus ouverts et accessibles au public » , indique l'Association Sécurité Riviera (ASR) , qui regroupe l es services de secours de la région.

« Aucun employé de la Commune ne peut travailler et il y a une possible fuite de données géante » , commente un lecteur. « Chaque administration gère avec ses ressources humaines pour continuer à fonctionner au mieux », répond Dounya Schürmann-Kabouya, chargée de communication de l’ASR. Mais avec les accès aux principaux outils informatiques et aux e-mails qui sont bloqués , et ce pour une durée indéterminée, les tâches des fonctionnaires semblent bien compromises.

Villeneuve et Veytaux impactés

Des partenaires du service informatique de Montreux sont également impactés par la situation: la Commune de Villeneuve (VD), l’ASR et , dans une moindre mesure , la c ommune de Veytaux. La population est invitée à s’informer sur la situation en consultant les sites internet d e Montreux et de Villeneuve, de l’ASR et les réseaux sociaux. Encore f aut-il que ces plateformes soient actualisées et accessibles… Héb e rgé sur les serveurs visés par le piratage, le site de l’ASR ne répond plus, affichant des messages d’erreurs incompréhensibles pour les internautes. Mais les missions opérationnelles d’urgence pour les secours restent garanties, assure l’ASR.