Genève – La cybercriminalité explose et coûte des millions aux victimes 

Agressions sexuelles en hausse

De nombreux délits ont diminué entre 2020 et l’an passé, ont révélé les statistiques policières. Cela vaut notamment pour les atteintes au patrimoine (cambriolages, vols, etc.). Dans ce domaine, le recul global est de 11%, et même de 50% sur 10 ans. Collaborations interservices, prévention et vidéo surveillance ont permis pareils résultats, selon les forces de l’ordre. Celles-ci ont tout de même averti: le Covid et son flot de Genevois cloîtrés à domicile a sans doute influé sur les chiffres. Si les infractions de violences, y compris domestiques, ont elles aussi baissé (-13%), les délits contre l’intégralité sexuelle ont par contre augmenté. Même si la parole s’est libérée à ce sujet ces derniers temps, nombre de ces actes restent encore tus, a observé la police.