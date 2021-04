États-Unis : La cybercriminalité inquiète le président de la Fed

Jerome Powell estime qu’une cyberattaque de grande ampleur est ce qui inquiète le plus les gouvernements et les grandes entreprises privées.

«Le monde change. Le monde évolue. Et les risques aussi. Et je dirais que le risque que nous surveillons le plus est le cyber risque», a-t-il dit, ajoutant que c’est une inquiétude partagée par de nombreux gouvernements, de grandes entreprises privées en particulier financières. C’est aussi contre ce risque que tous ces acteurs investissent le plus.