Toulon : La dangereuse «fourmi électrique» détectée en France

Originaire d’Amérique du Sud

Quand Olivier Blight, chercheur à l’Institut méditerranéen de biodiversité et d’écologie à l’Université d’Avignon l’a formellement identifiée à Toulon, «on avait déjà affaire à une super-colonie, donc on pense qu’elle est là depuis plus d’un an».

Transport de plantes soupçonné

Wasmannia auropunctata est extrêmement envahissante, même si elle se déplace lentement, car elle cumule «un système de reproduction classique sexuée et une production de reines et de mâles par clonage», explique Olivier Blight.

«Sa force c’est son nombre»

Sa piqûre provoque «une sensation d’ortie, en plus fort et plus long, puisque ça dure 2-3 heures», et avec cette arme redoutable la fourmi électrique peut anéantir des insectes, provoquer la cécité d’autres animaux, et les faire fuir durablement.