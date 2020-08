«En mémoire de maman» La danse émouvante des Travolta en hommage à Kelly Preston

John Travolta et sa fille Ella ont dansé sur une douce mélodie en l’honneur de leur regrettée Kelly, décédée il y a un peu plus d’un mois.

Plus d’un mois après la mort de Kelly Preston, son époux et sa fille, John et Ella Travolta, ont décidé de lui rendre un émouvant hommage sur la piste de danse. Dans une vidéo Instagram, publiée par l’acteur, père et fille virevoltent sur une douce mélodie de jazz dans une salle presque entièrement vide.