Mia Wasikowska«La danse n’était pas faite pour moi»

Cela fait près de quinze ans déjà que j’ai commencé ma carrière et j’ai le sentiment que l’on m’offre de plus en plus de films fascinants. Chaque année, je me dis que cela va se calmer, puis je reçois un scénario en or que je n’imagine pas avoir le courage de refuser. Cela dit, je ne cherche pas à travailler autant. Être chez moi en Australie et m’occuper de mon jardin, cela me convient très bien (rires).