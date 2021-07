Gabon : La décharge publique, unique moyen de survie pour des enfants

Au Gabon, des dizaines d’enfants vivent tant bien que mal dans la décharge publique de Mindoubé. Au péril de leur vie, ils fouillent les déchets à la recherche de métaux à vendre.

D es dizaines d’enfants vivent et travaillent à Mindoubé. Des habitations de fortune, en tôle ou en matériaux de récupération, sont construites sur la décharge, qui s’étire sur plusieurs centaines de mètres.

La pan d émie de coronavirus a également eu des effets économiques au Gabon. S e lon une ONG, Les Guerriers du social, «de plus en plus d’enfants venir travailler à la décharge depuis un an» .

Larry trimballe tant bien que mal un sac plus grand que lui, rempli de ferraille. En haillons et les bottes en caoutchouc pleines de terre, ce chétif garçon de 8 ans déambule dans la décharge de Mindoubé, dans la capitale gabonaise Libreville, à la recherche d’objets en cuivre ou en aluminium qu’il pourra ensuite revendre.

Comme lui, des dizaines d’enfants vivent et travaillent à Mindoubé, sous une chaleur accablante. Une odeur pestilentielle émane de la montagne d’immondices haute de plusieurs dizaines de mètres. Des habitations de fortune, en tôles et en matériaux de récupération, sont construites sur la décharge, qui s’étire sur plusieurs centaines de mètres.

Huit cents tonnes par jour

Un tas d’objets électroniques, tels des téléviseurs ou des ordinateurs, sont brûlés pour récupérer le cuivre, et une fumée âcre empeste tout le quartier. Des camions-bennes déversent quotidiennement à Mindoubé, seule décharge à Libreville, 800 tonnes de déchets.

«Je n’ai pas le choix…»

«J’y travaille 15 heures par jour», témoigne Larry, qui vient à Mindoubé depuis plusieurs mois. «Je ne vais plus à l’école, je n’ai pas le choix, je gagne quelques milliers de francs par jour», poursuit-il, le regard figé dans le vide, sur la décharge.

«L’État doit interdire le travail des enfants sur la décharge. Tu peux trouver des enfants de 5 ans ici, il y a des enfants qui meurent aussi, sous des camions, qui sont mutilés. Ça me tue de voir des enfants qui fouillent dans la poubelle», poursuit-elle.

Un Gabonais sur trois sous le seuil de pauvreté

Le Gabon, petit pays d’Afrique centrale de deux millions d’âmes, est un des plus gros producteurs de pétrole du continent, et un des plus riches par habitant de la région. Mais selon la Banque mondiale, un tiers de la population vivait en 2017 sous le seuil de pauvreté.