Euro 2020 - «La décision est très sévère, mais elle est juste»

Tolérance zéro

L’arbitre anglais n’aurait-il pas dû faire preuve de tolérance pour un geste qui, finalement, n’avait rien d’une agression. «Pour imager, les critères d’un carton rouge n’étaient pas remplis à 100%, mais seulement à 80%. Nous sommes un peu dans une zone grise. Au final, l’arbitre n’a fait que suivre les consignes données dans ce genre de grand tournoi: la tolérance zéro. Il aurait pu prendre en considération que l’intention de Freuler n’était pas de commettre une faute mais bien de jouer le ballon et que la vitesse n’était pas excessive, c’est vrai. On peut le dire ainsi: dans un match de championnat anglais par exemple, le même arbitre n’aurait sans doute pas sorti un carton rouge pour une faute similaire. Mais voilà, il a suivi les consignes, et s’il ne l’avait pas fait, cela aurait conditionné négativement la suite de son tournoi. À mes yeux, il a pris la bonne décision et n’est pas à blâmer.»