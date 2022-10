Formule 1 : La décision sur le plafond budgétaire sera prise lundi

Initialement prévue mercredi, la décision a été reportée. La FIA se justifie en expliquant que l’analyse est un processus long et complexe. Red Bull et Aston Martin sont dans l’attente.

Accusées d’avoir dépassé le plafond budgétaire de 145 millions de dollars imposé en F1 depuis la saison dernière, les écuries Red Bull et Aston Martin risquent de lourdes sanctions de la part de la Fédération internationale (FIA). Cette dernière devait rendre une décision mercredi, mais il faudra attendre pour connaître le sort des deux écuries et de leurs pilotes.

La Fédération a justifié ce report en expliquant que «l'analyse des soumissions financières est un processus long et complexe qui est en cours et qui sera conclu pour permettre la publication des certificats le lundi 10 octobre». Malgré des «spéculations et des conjectures importantes et non fondées», dit la FIA, elle précise que jusqu’à la fin du processus de décision, aucune autre information ne sera fournie.