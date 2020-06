Fin de la Ligue des champions

La décision tombera à mi-juin

L'UEFA devrait décider, lors de son comité exécutif des 17 et 18 juin, du format de la suite de la C1, et du lieu de sa finale. La ville de Madrid s’est portée candidate.

L'UEFA devrait décider lors de son prochain comité exécutif, les 17 et 18 juin prochains, du format de la suite et fin de la Ligue des champions, et du lieu de sa finale.