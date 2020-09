Suisse : La déclaration de certains aliments va gagner en transparence

Le foie gras, les cuisses de grenouille et les produits en cuir de reptile feront l’objet d’une révision de leur déclaration de leurs modes de production.

Le Conseil fédéral veut que les consommateurs puissent acheter en toute connaissance de cause le foie gras, les cuisses de grenouille et les produits en cuir de reptile. Il souhaite rendre plus transparente la déclaration de leurs modes de production.