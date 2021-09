Covid à Genève - La décrue de l’épidémie se confirme

Vacciné ou pas, il faut se faire tester en cas de symptômes, insistent les autorités. Thomas Egli

Moins de cas, moins d’hospitalisations et pas de décès durant la semaine écoulée. Sur le front du Covid-19, les indicateurs sont plutôt bons, malgré «encore un peu de tension aux soins intensifs», a déclaré vendredi Adrien Bron, directeur de la Santé. Au niveau des chiffres, ces derniers jours, le nombre de nouvelles personnes testées positives s’est établi entre 60 et 80 quotidiennement. Les établissements de soins accueillent encore 79 personnes hospitalisées pour cause de Covid, dont 12 aux soins intensifs et 16 en réanimation.

Capacités de testing sous tension

A baisse des cas, hausse du nombre des tests. Le taux de positivité s’est établi à 2,6%, soit en baisse. Il s’explique par une forte augmentation du nombre de prélèvements, qui n’est pas due à la situation épidémiologique, mais à l’extension de l’obligation du certificat Covid. «Les capacités de testing sont mises sous tension, a noté Aglaé Tardin, médecin cantonale. Ce sont avant tout les tests de confort, pour accéder aux loisirs, qui sont très demandés.» Cette configuration est déplorée par Adrien Bron, ce d’autant plus que les capacités de vaccination ne sont, elles, pas dépassées.

Gros efforts de vaccination

A l’heure actuelle, dans le canton, un délai de 12 jours est nécessaire entre l’inscription pour une piqûre et l’injection du sérum. Il est par contre possible de se faire vacciner sans rendez-vous: «La décentralisation et la multiplication des lieux de vaccination nous coûtent de gros efforts par personne immunisée», a-t-il détaillé. Le canton a estimé que 60% de population était immunisée contre le Covid-19, soit par le vaccin, soit par une infection. «Nous voulons augmenter ce taux. L’idéal serait d’arriver à 90% de la population immunisée, a insisté la Dre Aglaé Tardin. On peut s’immuniser en se vaccinant, ce qui est efficace et sûr, ou en s’infectant, ce qui est moins efficace et risqué.»

Arrivée d’un nouveau vaccin

La responsable a par ailleurs indiqué que des doses du vaccin Johnson & Johnson, un sérum qui ne fonctionne pas avec de l’ARN messager, sont attendues dans les prochaines semaines. «Elles sont destinées aux personnes qui ont une contre-indication formelle à se faire piquer avec les produits utilisés jusqu’à maintenant, a précisé Aglaé Tardin. Les personnes qui ne veulent pas s’injecter un vaccin à ARN messager pourront également en bénéficier. Mais il faut qu’elles soient conscientes que les risques sont augmentés.»

Rester prudent

Malgré les bonnes nouvelles véhiculées par les chiffres, Aglaé Tardin a insisté sur le fait que la population devait continuer à être prudente et à respecter les mesures en vigueur et les recommandations. La crainte des autorités est de voir le nombre de cas augmenter à nouveau fortement lorsque les températures chuteront et que la population poursuivra ses activités sociales dans des lieux clos. «En cas de symptômes, vacciné ou pas, il faut se faire tester», a insisté la médecin cantonale. Elle n’a pas souhaité fixer de date- butoir à laquelle les restrictions pourraient être abolies, estimant que cela dépendrait de nombreux facteurs comme le taux d’immunité, le variant Delta ou l’arrivée d’un nouveau variant, les effets de la fatigue de la population ou encore les comportements dus à la saisonnalité.