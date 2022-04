Football: La défaite de trop pour le Lausanne-Sport

Mais au lieu de profiter des errements et des doutes d’un adversaire qui n’avait plus remporté le moindre match au Letzigrund depuis près de sept mois, les Vaudois reculaient de façon aussi brutale qu’incompréhensible. Et dangereuse surtout, tant leur secteur défensif était loin d’offrir les garanties espérées. Un contexte qui permettait à ce petit et fébrile Grasshopper de s’approcher sans aucune peine des buts de Castella. Sans toutefois réussir vraiment à inquiéter le gardien lausannois si l’on excepte deux frappes lointaines de Schmid, sur coup franc (16e), et de Bonatini (32e).

19e défaite pour le LS

Pour donner un peu plus d’énergie et de vitesse à son équipe, Alain Casanova introduisait d’abord Mahou pour l’impalpable Coyle puis Ouattara pour l’inutile Pollero. Sans succès. Même face à un GC plus gestionnaire que vraiment déterminé à cueillir cette victoire synonyme pour lui de maintien, le LS ne parvenait jamais à mettre un semblant de danger devant Moreira. Et sur un long ballon dans l’axe, Monteiro perdait son duel face à Momoh à une trentaine de mètres de son but. Excentré sur le flanc droit, Lenjani voyait son centre être dévié dans son propre but par Zohouri (72e). Dans les arrêts de jeu, Bolla enfonçait encore un peu plus le clou et le moral des Vaudois. Une défaite, la 19e de la saison, qui condamne presque définitivement le LS à la relégation en Challenge League.