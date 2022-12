États-Unis : La défection d’une sénatrice vient gâcher la fête pour Joe Biden

En quittant, vendredi, le Parti démocrate, la sénatrice de l’Arizona Kyrsten Sinema fragilise Joe Biden sur le plan parlementaire, tout en entamant son crédit politique, à un moment où tout semblait sourire au président. «Je me déclare indépendante du système partisan défectueux de Washington», a annoncé l’élue de 46 ans dans une vidéo.

Jusqu’à l’annonce fracassante de cet électron libre, la Maison-Blanche savourait ouvertement les résultats, il est vrai bien meilleurs que prévu, des démocrates lors des toutes récentes élections de mi-mandat. Le président américain n’était-il pas le seul, depuis l’illustre Franklin Delano Roosevelt, à avoir gagné un siège au Sénat et des postes de gouverneurs lors de ce scrutin traditionnellement punitif pour le parti de l’exécutif?

Conservateurs ravis

De 51 sièges sur 100 au Sénat, le camp démocrate retombe à 50, son niveau d’avant les «midterms». En sachant toutefois que les républicains en ont 49. La décision de Kyrsten Sinema a d’ailleurs été applaudie dans les rangs conservateurs, qui espèrent désormais compter sur son vote sur les textes les plus disputés: «J’espère que beaucoup d’autres vont s’en inspirer», a lancé l’élue Lauren Boebert.

Sur le plan strictement parlementaire, la décision de la sénatrice de l’Arizona douche les espoirs de Joe Biden de gouverner avec des coudées plus franches pour la suite de son mandat. Mais elle ne change pas non plus radicalement la donne. L’autre chambre du Congrès, la Chambre des représentants, a, elle, basculé côté républicain après les élections de mi-mandat, mettant déjà Joe Biden dans une position précaire.